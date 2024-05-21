بالثانوية العامة فقط هتاخد 22 ألف جنية.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن وظائف جديدة

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن فتح باب التقديم لعدة وظائف شاغرة 2024، منها وظيفة عامل هاتف (Telephone Operator) للمؤهلين بشهادة الثانوية العامة، وأوضحت السفارة عبر موقعها الرسمي أن التقديم متاح عبر الإنترنت، داعية الراغبين في الانضمام إلى فريقها للتقديم في أسرع وقت ممكن للاستفادة من هذه الفرصة الوظيفية المميزة.

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة براتب مغري

تعتبر وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة، فرصة مميزة للمؤهلين بشهادة الثانوية العامة للانضمام إلى فريق السفارة، ويذكر أن آخر موعد للتقديم هو 30 مايو 2024، مما يتيح للمهتمين وقت كافي للتقديم عبر الموقع الرسمي للسفارة.

وظائف السفارة الأمريكي براتب شهري يصل إلى 22 ألف جنيه

توفرالسفارة الأمريكية بالقاهرة وظائف شاغرة لعام 2024، من بينها وظيفة عامل هاتف (Telephone Operator)، براتب سنوي قدره 5,769 دولار (ما يعادل 270 ألف جنيه سنويا أو حوالي 22 ألف جنيه شهريا)، وتتطلب الوظيفة دوام كامل بمعدل 40 ساعة في الأسبوع، وفقا للمناوبات التي يحددها المشرف، ويمكن للراغبين في التقديم الاستفادة من هذه الفرصة حتى آخر موعد للتقديم في 30 مايو 2024.

المؤهلات والخبرات المطلوبة لوظائف السفارة الأمريكية

لأكمال التقديم في وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة والحصول على وظيفة عامل هاتفبراتب 22 الف جنية، لابد من توافر المؤهلات والخبرات الأتية.