“تابلت لينوفو K11 بلس” مواصفات وسعر تابلت Lenovo K11 Plus الجديد 2024

مواصفات وسعر تابلت Lenovo K11 Plus الجديد 2024، يهتم الكثير من مستخدمي الأجهزة التكنولوجية في كل مكان بالتعرف على احدث الإصدارات التي تطلقها أكبر وأشهر الشركات العالمية والمتخصصة في طرح الأجهزة الذكية، وكانت شركة لينوفو قد أعلنت مؤخرا عن إطلاق أحدث إصداراتها من أجهزة الحاسب اللوحي في أسواق الصين المحلية، حيث تم إطلاق تابلت Lenovo K11 Plus الجديد والذي يتميز بشاشة كبيرة عالية الدقة، الأمر الذي يوفر للمستخدم تجربة مشاهدة رائعة، بالإضافة إلى المعالج القوي Snapdragon 4G الذي يقدم أداءً مميز وفعال في استخدام الطاقة، والان ننقل لكم من خلال السطور التالية أهم مواصفات وسعر تابلت Lenovo K11 Plus الجديد 2024 في الأسواق العالمية.

مواصفات تابلت Lenovo K11 Plus الجديد 2024

اشتهرت شركة لينوفو الصينية بإطلاقها للعديد من الأجهزة الذكية والاجهزة اللوحية ذات الجودة العالية التي تضمن للمستخدم الحصول على كل ما يريد بسهولة وسلاسة من خلال إمكانيات الأجهزة العالية والسعر المناسب، ومع إطلاق جهاز تابلت Lenovo K11 Plus الجديد بدأت عمليات البحث تزداد للتعرف على أبرز مواصفاته ومميزاته، والتي تأتي على النحو التالي:

يأتي التابلت بشاشة IPS LCD حجمها 11.5 بوصة ودقة 2K.

شاشة عالية الدقة بدرجة سطوع تصل إلى 400 شمعة، بالإضافة إلى تقنية الضوء الأزرق المنخفض TUV.

يتضمن التابلت كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل.

بطارية قوية بسعة 8,600 مللي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 20 واط.

يحتوي التابلت على معالج Snapdragon 680 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت.

ذاكرة التخزين الداخلية تأتي بسعة 256 جيجابايت.

كما يعمل الجهاز على نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة مستخدم Lenovo ZUI 16.

بطارية التابلت قوية تساعد على توفر الطاقة لعمر أطول.

يتضمن التابلت ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

يدعم التابلت شبكات Wi-Fi 6 وتقنية Bluetooth 5.2 وشبكات 5G.

سعر تابلت Lenovo K11 Plus الجديد في الأسواق العالمية

كشفت شركة لينوفو الصينية عن سعر تابلت Lenovo K11 Plus الجديد والذي من المتوقع أن يأتي بسعر 260 دولار في الأسواق العالمية، بما يعادل 12127 جنيه، ويأتي هذا السعر للتابلت النسخة سعة 8 جيجا رام و 256 جيجابايت، والذي يعد سعر مناسب بالنسبة للمواصفات والامكانيات الرائعة التي يحملها التابلت.