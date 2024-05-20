الأرض تستعد لأستقبال.. أكبر عاصفة شمسية مسجلة على الإطلاق

عندما يتحدث علماء الفلك والفيزياء عن عواصف شمسية قوية، يثير ذلك الاهتمام والقلق على حد سواء، ففي مؤشرات جديدة، حذر الخبراء من أننا على موعد مع أكبر عاصفة شمسية ستضرب الأرض على الإطلاق، وهي موجة قوية من النشاط الشمسي يمكن أن تستمر حتى عام 2025.

عواصف شمسية قوية

يشير الدكتور جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد، إلى أن الشمس لم تصل بعد إلى “الحد الأقصى للطاقة الشمسية”، مما يعني أننا قد نواجه فترة من النشاط الشمسي المتزايد في الفترة المقبلة، وهذا النشاط يمكن أن يتسبب في عواصف شمسية قوية، مما يؤدي إلى زيادة إجمالي إنتاج طاقة الشمس ويمكن أن يترك آثار واضحة على الأرض وتكنولوجياتها.

وقوع عواصف شمسية

يبدو أن العالم يتجه نحو فترة من التحديات مع توقعات تصل إلى وقوع عواصف شمسية أكبر في المستقبل القريب، وهذا يثير الاهتمام حول تأثيراتها المحتملة على الحياة على الأرض، حيث يشير الدكتور جوناثان ماكدويل من جامعة هارفارد إلى أننا قد نواجه عواصف شمسية أكبر خلال العامين المقبلين، مما يجعل من الضروري دراسة الآثار المحتملة لهذه الظواهر.

تعطيل الأجهزة الإلكترونية

العواصف الشمسية يمكن أن تتسبب في ظروف مغناطيسية متطرفة على سطح الأرض، مما يؤدي إلى اضطرابات في شبكات الاتصالات وأنظمة الملاحة، وقد تتسبب في تعطيل الأجهزة الإلكترونية والأنظمة الحساسة، كما تمثل تلك العواصف تحدياً للبنية التحتية العالمية، حيث أن الاضطرابات في شبكات الكهرباء قد تؤثر على الحياة اليومية والاقتصاد بشكل عام.

استعدادات وتدابير احترازية لمواجهة العواصف الشمسية

تتطلب العواصف الشمسية الكبيرة استعدادات وتدابير احترازية لتقليل تأثيراتها السلبية على البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة، وهنا بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها: