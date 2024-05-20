“رابط شغال pdf” نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول لجميع المحافظات بالنجاح

أعلنت وزارة التربية العراقية عن انتهار اختبارات الصف السادس الفصل الدراسي الثاني لكافة محافظات العراق، حيث وضحت الجهة المختصة أن الاختبارات تم تأديتها بشكل نزيه دون أي صعوبات على الطلاب وكانت تتسم بالسهولة على الطلاب وقد شرعت المديريات التعليمية في البدء بالتصحيح وفي حالة الانتهاء سوف يتم إعلان نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول عبر الموقع الرسمي ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال 48 ساعة القادمة.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول



انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي في مدينة بابل وكافة المدن الأخرى من الامتحانات، حتى تبدأ الإجازة الصيفية من يوم 19 مايو لعام 2024، ولهذا فإن جميع الطلاب والطالبات في كلًا من مدينة بابل، ميسان، صلاح الدين ، البصرة، القادسية، النجف، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، دهوك، ذي قار، أربيل، السليمانية، ديالي، كربلاء وكافة مدن العراق الأخرى ينتظرون النتيجة، ومن المحتمل أن تعلن مديريات التربية والتعليم بالعراق عن موعد النتائج خلال 48 ساعة القادمة وذلك على مواقع المدارس الإلكترونية، وكذلك المواقع الإلكترونية الخاصة بإعلان النتائج عبر الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول



تبدأ المديريات التعليمية في العراق من تصحيح الامتحانات فور انتهاء الامتحانات حتى يتم الإعلان عن النتيجة بسرعة:

تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

الضغط على الصف السادس الابتدائي.

يدخل الطالب رقم الامتحان الخاص به.

الضغط على زر استعلام.

يتم ظهور النتيجة بعد ذلك.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 من موقع نتائجنا

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي وكافة المراحل الدراسية الأخرى، ويتم ذلك من خلال عدة خطوات كما يلي: