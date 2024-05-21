فرصة شغل بمرتب 10000 جنيه.. وظائف وزارة العمل في 16 محافظة أكثر من ألفين وظيفة

يتابع الكثير من الشباب وظائف وزارة العمل بكل اهتمام على مدار الشهر، حيث تقوم الوزارة بنشر العديد من الوظائف التي تحمل الكثير من فرص العمل للشباب الراغب في العمل، حيث تحرص الوزارة على توفير العديد من الفرص في القطاع الخاص، والذي توجه الوزارة كافة الشباب إلى الاتجاه إلى القطاع الخاص، الذي يقدم الكثير من المميزات للشباب في قطاع العمل.

وظائف وزارة العمل

زاد البحث في الساعات القليلة الماضية عن تفاصيل وظائف وزارة العمل التي أعلنت عنها الوزارة في الساعات الماضية والتي جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

اوضحت وزارة العمل من خلال النشرة التوظيفية التي تحرص الوزارة على إعلانها الوزارة منذ ساعات، حيث نصت النشرة على توفير عدد من الوظائف في بعض شركات القطاع الخاص.

حيث وصلت عدد الشركات الطالبة للتوظيف حوالي 45 شركة، وبلغ عدد الوظائف المطلوبة حوالي 2772.

الوظائف مطلوبة في حوالي 9 محافظات ومنهم القاهرة والجيزة وسوهاج.

يتم توفير الوظائف برواتب مناسبة ومجزية جدا.

كما أن من أهم مميزات الوظائف التأمين الصحي والاجتماعي.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة العمل

تم الإعلان عن وظائف وزارة العمل التي من المقرر أن تشمل أكثر من ألفي فرصة عمل للشباب في القطاع الخاص، التخصصات المطلوبة للعديد من المؤهلات، أو حتى غير المؤهل، وهي أيضا مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن التخصصات المطلوبة في التالي:

من التخصصات المطلوبة مسؤول ائتمان.

ومنها أيضا مدير صيانة، ومدخل بيانات.

كما أنه من التخصصات المطلوبة موظفين استقبال، ومسؤول معمل.

طريقة التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على الوظائف من خلال التالي: