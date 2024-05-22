“إدارة المرور العمانية تُحدد”.. شروط تجديد رخصة القيادة سلطنة عمان 2024

قامت إدارة المرور العمانية بتحديد بعض الشروط لتجديد رخصة القيادة سلطنة عمان، حيث يعتبر إجراء تجديد الرخصة من الأمور الأساسية التي يسعى لها المواطنين والمقيمين بعمان، لذلك دعونا نوضح لكم في هذا التقرير شروط تجديد رخصة القيادة سلطنة عمان 2024 لكل من يرغب يتابع معنا القادم.

شروط تجديد رخصة القيادة سلطنة عمان 2024

يجب أن يكون المتقدم لدية خاصية التصديق الإلكتروني.

يجب صاحب الرخصة أن يكون مقيم بسلطنة عمان.

أن يكون سجل صاحب الرخصة خالي من الغرامات والمخالفات.

يجب إجراء فحص النظر بأحد المراكز المعتمدة من قبل شرطة عمان السلطانية وإرسال النتائج إلكتروني خلال فترة لا تتجاوز عن 30 يوم.

يجب عدم تجاوز تاريخ انتهاء سجل المركبة التي يمتلكها صاحب الرخصة.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة عمان

تجديد رخصة القيادة يجب تقديم بعض المستندات التالية:

نسخة من رخصة القيادة التي يتم تجديدها.

صورة من بطاقة الهوية العمانية وبطاقة الإقامة للمقيمين.

تقديم خطاب عدم ممانعة مع صورة من البطاقة الهوية.

شروط استخراج رخصة القيادة في سلطنة عمان

لاستخراج رخصة القيادة لأول مرة يتطلب إتباع بعض الشروط من قبل المقيمين والمواطنين داخل سلطنة عمان وهي تتمثل فيما يلي:

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

اجتياز كل الاختبارات الصحية والبدنية.

أداء الاختبار العملي للقيادة والتأكد من امتلاك المهارات.

اجتياز الاختبار الشفوي لمعرفة كل ما يخص قواعد المرور وإشارات ورموز السلامة.

كم رسوم تجديد رخصة القيادة في سلطنة عمان 2024؟

الرخصة الخفيفة: تجدد للمقيمين بقيمة 20 ريال عماني لمدة عامين، وتجدد للعمانيين بقيمة 20 ريال عماني لمدة عشر سنوات.

الرخصة المؤقتة: تجدد للعمانيين والمقيمين بقيمة 10 ريال عماني لمدة سنة واحدة.