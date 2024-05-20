أختار أحد أقوي شفرات جاتا سان اندرياس بالتحديث الجديد ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ .. لعبة خطيرة وهتخلص كل المهمات

تمنح شفرات جاتا سان اندرياس اللاعب الكثير من المميزات والاضافات الجديدة للاعب في لعبة جاتا المشهورة في كافة أنحاء العالم، اللعبة لها محبين ولاعبين بكثرة في كافة البلدان، وهم على اطلاع دائم بأي جديد يطرأ على اللعبة، حيث تعد الشفرات هي من أهم الأمور التي يمكن إضافتها إلى اللعبة والحصول على مزيد من الاثارة والتشويق والكثير من المميزات.

شفرات جاتا سان اندرياس

كثر البحث في الفترة الأخيرة عن شفرات جاتا سان اندرياس، تلك الشفرات التي تمنح اللاعب الكثير من القوة والعديد من المميزات التي تجعله يتجاوز المراحل المختلفة في اللعبة بكل سهولة، وتعد من أشهر الشفرات ما يلي:

شفرات المال والصحة للعبة جاتا

مال لا نهائي شفرة HESOYAM.

مقاومة لا نهائية شفرة VKYPQCF.

صحة لا نهائية شفرة BAGUVIX.

الشفرات الخاصة باكواد غش الأسلحة للعبة جاتا

ذخيرة لا نهائية شفرة WANRLTW.

الإصابات دائماً بالرأس شفرة NCSGDAG.

التصويب التلقائي أثناء القيادة شفرة OUIQDMW.

الشفرات الخاصة بالسيارات في لعبة جاتا

شفرة شاحنة وقود AMOMHRER.

شفرة سيارات طائرة RIPAZHA.

شفرة سيارات مزودة بالنيترو COXEFGU / SPEEDFREAK.

أهمية شفرات لعبة جاتا

ترجع أهمية شفرات جاتا سان اندرياس الى الكثير من الأمور التي تقوي من اللعبة ويجعلها أكثر متعة وإثارة ومن المميزات الخاصة بإضافة الاكواد ما يلي: