تحديث pdf لـ نتائج السادس الابتدائي العراق دول أول ملازمنا في كل محافظات وزارة التربية epedu بالرقم

نتائج السادس الابتدائي العراق من أكثر الموضوعات التي يتم البحث عنها على محركات البحث وخاصة بعد انتهاء الامتحانات الخاصة بالصف السادس الابتدائي في العراق، حيث يترقب النتيجة عدد كبير من الطلاب وذويهم، وكعادة كل عام من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، كما يمكن الاستعلام عنها على موقع نتائجنا أيضا.

نتائج السادس الابتدائي العراق

بعد انتهاء أعمال امتحانات الصف السادس الابتدائي فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي العراق، وذلك بعد عمليات رصد الدرجات والتي تجري على النحو التالي:

النتائج الخاصة بالامتحانات نهائية ولا يمكن النظر في الدفاتر الامتحانية، كما أنه لا يحق ولا يمكن لأي جهة المطالبة بذلك.

حيث أن إعادة النظر في الدفاتر الامتحانية يعتبر هتك للوائح والنظم التعليمية.

ولكن يستثني من ذلك لجان الفحص والتدقيق الخاصة بالوزارة على أن تقوم بالنظر والتدقيق في هذه الدفاتر لأنه ربما كان قد حصل بعض المخالفات أو السهو أثناء رصد الدرجات.

كما أنه يجوز التدقيق في الدفتر من قبل المراجع وذلك في حالة تقديم الطالب لاعتراض على النتيجة.

موقع نتائجنا للإستعلام عن النتيجة

يمكن لأي طالب في الصف السادس الابتدائي أن يقوم بالاستعلام عن النتيجة فور إعلانها وذلك من خلال موقع نتائجنا على الإنترنت وهذا بعد اتباع الخطوات التالية: