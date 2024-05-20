أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الاضحى “ارسلها لتهنئة الأصدقاء والأقارب في الوطن العربي”

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يبحث الكثير من المسلمين عن عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى وذلك مع اقتراب يوم عيد الأضحى المبارك خلال الأسبوع القادم والذي يوافق يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر يونيو 2024 ، ويحتفل المسلمين بعيد الأضحى المبارك بعد انقضاء صيام العشر الاوئل من ذي الحجة، واحتفالًا بإتمام شهر ذي احجة ، ويحرص جميع المسلمين عل تهنئة بعضهم البعض في عيد الأضحى بالزيارات وصلة الرحم وإرسال رسائل التهنئة المميزة للأهل والاصدقاء والاحباب ، وخلال السطور التالية نكشف عن مجموعة كبيرة من رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2024.

عبارات تهنئة بمناسبة عيد الاضحى

إليكم مجموعة كبيرة متنوعة ومميزة من أجمل عبارات التهنئة بعيد الاضحى المبارك لإرسالها للأهل والاصدقاء والاحباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو عبر رسائل الهاتف المحمول.

عيدكم مبارك.

عيد أضحى مبارك على جميع أفراد الاسرة وكل عام وانتم بخير.

تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.

تقبل الله صيامكم وغفر ذنوبكم و جعلكم من المقبولين في العشر الاوئل من ذي الحجة.

تقبل الله طاعتكم وأتم بالعيد فرحتكم.

أقر الله أعينكم بنصر أمتكم ورقكم صلاة العيد في المسجد الأقصى بعد تحريره.

كل عام وأنتم بخير وصحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

ننتظر موعد بداية عيد الأضحى المبارك 2024، بعد أن قمنا بتوفير أكثر من جملة رائعة لتهنئة المسلمين بقدوم أجمل الأعياد، فأن موعد عيد الأضحى يوافق يوم 16 من يونيو 2024 الموافق يوم الثلاثاء، وكل عام والجميع بخير.