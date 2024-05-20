قبل عيد الأضحى .. صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024 + زيادة جديدة لهذه الجهات الحكومية

مع اقتراب نهاية العام المالي 2023-2024 وحلول عيد الأضحى المبارك تم الإعلان من قبل وزارة المالية أن يتم تبكير موعد صرف رواتب الموظفين على أن توافق 9 يونيو 2024 وكان ذلك بهدف أن يتمكن الموظفين من الحصول على رواتبهم نظرًا لاقتراب موعد عيد الأضحى وحتى يتمكنوا من توفير جميع متطلباتهم الخاصة بالعيد وحتى يتمكنوا من الاحتفال بهذا اليوم المبارك الذي ينتظر المسلمين قدومه مرة كل عام ونستعرض معكم كل ما يتعلق برواتب شهر يونيو كما سيتم توضيح الموعد المقرر للصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي.

صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024

تم التصريح من قبل وزارة المالية أنه مع ختام السنة المالية الحالية سيتم صرف رواتب الموظفين قبل قدوم عيد الأضحى المبارك وسيكون صرف الرواتب بدءًا من يوم 9 يونيو 2024 كما صرحت الوزارة على أن رواتب الموظفين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي في المواعيد المقررة وذلك حتى يتمكن الموظفين في كافة قطاعات الدولة من الحصول على رواتبهم بسهولة.

الموعد المقرر لصرف رواتب شهر يونيو 2024

من المقرر أن يتم تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو لكافة الموظفين في كافة القطاعات في الدولة وهذا يتزامن مع نهاية العام المالي وقد أصدر وزير المالية يوم الأحد بيان رسمي أوضح فيه أن يتم صرف رواتب شهر يونيو مبكرًا في نهاية السنة المالية الحالية كما قام بتحديد موعد البدء في صرف مرتبات الموظفين على أن يكون يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 على أن يتم الاستمرار في صرف المرتبات خلال أيام 10,11,12 وينتهي صرف المرتبات يوم 13 يونيو 2024 لكافة العاملين في الدولة.