رابط ملزمنا نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf في ربوع مدارس العراق

من جانبها اتاحت وزارة التربية والتعليم الوطنية في العراق رابط الاستعلام عن الدور الأول الخاص بنتائج الثالث متوسط، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في وقت قريب جدا، حيث من المقرر أن يكون موقع الاستعلام عبر منصة الوزارة الرسمية أو من خلال موقع نتائجنا، كما أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر بعد إعلانها مباشرة على موقع الوزارة او موقع نتائجنا.

نتائج الثالث متوسط

حتى وقت كتاب هذا التقرير لم يتم اصدار اي اعلانات تخص موعد اعلان نتيجة الصف الثالث المتوسط، وأن كل ما يدور على الساحة ما هو إلا تكهنات لا اساس لها من الصحة، ويعد الاخبار المؤكد عن هذا الموضوع هي ما يلي:

حتى وقت كتابة هذا التقرير لم يتم الإعلان عن موعد نتائج الثالث متوسط.

ولكن كل ما اوضحته الوزارة أن نسبة النجاح ستكون مرتفعة جدا هذا العام، ويرجع ذلك بالتأكيد إلى سهولة الامتحانات التي قررت على الطلبة في أغلب المواد الدراسية.

ويمثل المجموع الكلي للثالث المتوسط في العراق 600 درجة موزعة على المواد التعليمية المختلفة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية يمكن بكل سهولة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط، والتي جاءت على النحو التالي: