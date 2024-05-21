ينتظر الكثير من الطلاب المقيدين في الصف العاشر بالكويت إتاحة النتائج للاستعلام عنها، لذلك قامت وزارة التعليم بتوضيح أن نتائج الصف العاشر سيتم إعلانها ويستطيع الطلاب الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني، لذا دعونا نترك لكم رابط الاستعلام عن نتائج الصف العاشر في الكويت بالرقم المدني 2024 في هذا التقرير تابعونا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف العاشر الكويت 2024

كشفت وزارة التربية في الكويت عن إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف العاشر بشكل إلكترونية من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم في الكويت.

قم بتسجيل دخول على الموقع واكتب كلمة المرور والاسم.

حدد الصف المراد ظهور النتيجة له.

قم بالضغط على نتائج الطلبة للصف العاشر للعام الدراسي الثاني.

اكتب رقم المدني الخاص بك.

بذلك يظهر أمامك النتيجة التي ترغب فيها.

كيفية تقديم تظلم لنتيجة الصف العاشر في الكويت

يستطيع جميع الطلاب وأولياء الأمور تقديم طلب التظلم من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

في البداية يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم في الكويت.

ثم قم بالضغط على الاعتراضات.

قم بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم.

قم بإرفاق الشكوى الخاصة بالاختبارات.

حدد المادة التي ترغب في تقديم اعتراض لها.

حدد سبب الاعتراض، ثم يتم توقيع الطالب.

قم بإرفاق رقم الهاتف الخاص بالطالب للتواصل.

الضغط على تقديم الطلب.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم المدني 2024

يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال زيارة الموقع الرسمي لتربية الكويتية وتنفيذ الخطوات التالية: