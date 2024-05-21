تحديث مظلتي لتنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf كل ملفات المحافظات.. اسمك جاهز!!

سيتم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة المستفيدة من برنامح الدعم المقدم من قبل الحكومة العراقية لابناء الشعب الأكثر احتياجا خلال فترة قليلة، ولذلك فإن الآلاف من المواطنين يسرعون في التقديم في البرنامج والعمل على الاستفادة من كافة البرامج الخاصة بالدعم التي تقدمها الدولة، ومن أهمها برنامج الرعاية الاجتماعية والذي يتم تقديمه من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

أصبحت اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة هي الشغل الشاغل لعدد كبير من أصحاب الدعم المستفيدين منه والراغبين في الحصول على هذا الدعم، ويجب العلم أن لهذا الدعم عدة شروط وضوابط يجب توافرها في المتقدمين ومن هذه الشروط ما يلي:

يشترط في الأسرة طالبة الدعم أن تكون من أصول عراقية وتحمل الجنسية العراقية.

كما يشترط ان تكون هذه الأسرة مقيمة ضمن حدود الدولة.

وأما بالنسبة لعدد أفراد الأسرة فيشترط أن لا يكونوا اقل من أربعة أفراد.

أن لا يمتلك المتقدم اي عقارات أو أملاك يعد من الشروط الأساسية.

اما بالنسبة لعمر المتقدم فيشترط أن لا يكون أقل من 18عام لا يكون أكبر من 60 عام.

قرارت الحكومة بالنسبة الوجبة الاخيرة

أثير الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة بخصوص اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة التي لم يعلن عنها حتى الآن، مما نتج عنه حدوث ضجة كبيرة في الشارع العراقي، ولكن توضيح ذلك الأمر في النقاط التالية: