أقل من شهر .. كم يوم باقي على عيد الاضحى؟ المعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح

كم يوم باقي على عيد الاضحى؟ يتساءل العديد من المسلمين في شتى أنحاء العالم عن عدد الأيام المتبقية قبل عيد الأضحى المبارك وذلك مع بداية شهر ذي القعدة وهو أول شهر في الأشهر الحرم وهي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم ، وشهر رجب ، ومن المحدد أن يكون عيد الاضحى المبارك يوم العاشر من ذي الحجة وبهذا يتبقى فقط أقل من 40 يوم على عيد الاضحى المبارك والذي يوافق يوم السادس عشر من يونيو 2024.

كم يوم باقي على عيد الاضحى؟

مع بداية شهر ذي القعدة يبدأ العد التنازلي لموعد عيد الأضحى المبارك والذي يكون في العشر من ذي الحجة ، ويوافق يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 ، ومن المحدد أن تكون وقفة عرفات يوم التاسع من ذي الحجة وبها يقف المسلمين من حجاج بيت الله الحرام على صعيد جبل عرفات يتضرعون إلى ربهم بالصلاة والذكر والدعاء حيث تعد فريضة الحج من أعظم الفرائض وبها يقوم الدين الاسلامي حيث أن الحج من أركان الإسلام الخمسة ، ويتبقى على عيد الاضحى المبارك 39 يوم فقط.

رسائل وعبارات تهنئة عيد الاضحى 2024

مع اقتراب عيد الاضحى المبارك يبحث جميع المسلمين عن أجمل عبارات ورسائل التهنئة لمشاركتها مع الاقارب والاهل والاصدقاء في يوم عيد الأضحى المبارك.