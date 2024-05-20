“بعد ما كسب الكونفدرالية” .. صفقات نادي الزمالك الجديدة 2024 هتصدم 90% من الجماهير

تزايدت عمليات البحث بشكل كبير في الاواني الاخيره عن الجديدة لعام 2024 حيث أن مسؤولي نادي الزمالك قاموا بإقامة مؤتمر صحفيا يوم الاثنين حتى يقومون بالإعلان عن الصفقات التي تم التعاقد معها وحتى يقومون بتقديمها لجميع وسائل الاعلام ويتم تقييدها في اتحاد الكرة حيث انه يمكنكم من خلال هذا المقرر اطلاع على جميع الصفقات الأخيرة التي تم الاتفاق عليها من قبل نادي الزمالك والاطلاع ايضا على الصفقات المتوقعة تابعوا معي.

صفقات نادي الزمالك الجديدة 2024

للاطلاع على صفقات نادي الزمالك الجديده لعام 2024 تابعوا معي النقاط التالية:

نادي الزمالك بحسم 10 صفقات رسميا حيث جاءت الصفقة الاولى مع عبد الله السعيد الذي اشتهر بصانع العاب بيراميدز.

تم التعاقد مع صانع العاب فيوتشر اللاعب ناصر ماهر.

تم التعاقد مع صانع العاب مونتريال الكندي احمد حمدي.

تم التعاقد مع مدافع نورس قسط الهندي الفلسطيني ياسر حمد.

تم التعاقد مع فريق الداخلية الأيمن مهاب ياسر.

تم التعاقد مع مهاجم فريق طنطا محمد عاطف.

تم التعاقد مع جميع فريق كمبالا سيتي الأوغندي ترافس موتيابا.

اما التعاقد مع مدافع فريق طلائع الجيش محمد شحاتة.

تم التعاقد مع لاعب وسط بيراميدز سيف فاروق.

تم التعاقد مع لاعب وسط إنبي زياد كمال.

صفقات الزمالك المرتقبة

يمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على صفقات الزمالك التي من المرتقب حدوثها: