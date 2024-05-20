البحث حسب الاسم نتائج التاسع سوريا وزارة التربية السورية moed.gov.sy

يهتم عدد كبير من المواطنين في سوريا في معرفة نتائج التاسع سوريا، حيث تعد مرحلة التعليم الإعدادية في سوريا من المراحل الفيصلية التي تحدد وجهة الطالب التعليمية فيما بعد، وذلك لأنه على اساس مجموع الطلاب في المرحلة الاعدادية يستطيعون الالتحاق بالتعليم الثانوي أو غيره في السنة التي تليها، ولذلك عدت هذه السنة الدراسية من السنوات المهمة للغاية والتي تحدد مستقبل الطالب بشكل كبير.

نتائج التاسع سوريا

نتائج التاسع سوريا يعد الحديث عنها مبكر بشكل كبير حيث أن امتحانات التاسع في سوريا لم تبدأ بعد وعلى الرغم من ذلك فإن وزارة التعليم السورية قد حددت، خطة زمنية لكل من إعلان الشهادة وموعد الامتحانات والتي جاءت على النحو التالي:

من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة الخاصة بامتحانات الصف التاسع السوري في يوم 20 يوليو 2024 وذلك وفقا لما أعلنته وزارة التعليم السورية.

حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من الامتحانات الخاصة بالصف التاسع الاعدادي في يوم 12 يونيو 2024.

هناك الكثير من الأعمال الخاصة بالامتحانات من مراجعات وتدقيق، وتحضير الأوراق وغيره.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال مدة تتراوح من بين خمسة اسابيع وحتى سبعة اسابيع،

وفقا لهذه المدة فإن الإعلان عن النتيجة من المقرر أن تكون في بداية اخر ثلث من الشهر يوليو 2024.

الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا

خلال الفترة التي من المقرر أن يتم الإعلان فيها عن نتائج التاسع سوريا، يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا من خلال الرابط الذي اطلقته وزارة التربية والتعليم في سوريا وذلك وفقا للخطوات التالية: