جدول أسعار السلع التموينية شهر يونيو 2024 “هتشتري سكر وزيت براحتك عشان عيد الأضحى”

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية حتى الآن بصرف جميع المقررات عن كل شهر ما يقارب حوالي 64 مليون مواطن مصري مقيدين على ما يقارب حوالي 23 بطاقة تموينية، حيث أن هذه المنح الاجتماعية الاستثنائية تعمل على تقديم بما يقرب من 36 مليون مواطن من الفئات الأولى ويتم صرف السلع فيما يقارب حوالي من 40 منفذ على مستوى الجمهورية، حيث أن يمكن عن طريقة المتابعة إلى هذا المقال معرفة جميع ما يتعلق حول أسعار السلع التموينية شهر يونيو لعام 2024 بعد زيادة نصيب الفرد.

أسعار السلع التموينية شهر يونيو

تتلخص أسعار السلع التموينية شهر يونيو لعام 2024 بعد زيادة نصيب الفرد في بعض الفقرات التالية:

12 جنيه مصري و 60 قرش سعر كيلو السكر المعبر.

30 جنيه مصري سعر زجاجة زيت الخليط الـ 800 مللي.

13 جنيه مصري سعر كيس المكرونة الـ 800 جرام.

12 جنيه مصري و60 قرش سعر كيلو الأرز المعبأ.

6 جنيه مصري و50 قرش سعر كيس المكرونه الـ 400 جرام.

ويجب الاشارة الى ان الوزارة حددت كيلو السكر حر على كل بطاقه تموينيه بسعر 27 جنيه ليستطيع جميع الافراد صرف السكر على البطاقات باسعار مخفضه بالنسبه لاسعار السوق الاخرى.

موعد صرف سلع التموين 2024 شهر يونيو

يتلخص موعد صرف سلع التموين 2024 شهر يونيو في بعض الفقرات التالية: