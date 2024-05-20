“هنـــا” موعد إيداع رواتب شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة المقررة من وزارة المالية .. شوف قبضك كام

أيام قليلة تفصلنا عن موعد إيداع رواتب شهر مايو 2024 حيث أعلنت وزارة المالية المصرية أنه سيتم إيداع رواتب شهر مايو يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو 2024 ، ويستمر صرف رواتب شهر مايو لمدة 5 أيام متتالية ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف الزيادة الجديدة على معاشات شهر مايو ، حيث تم رفع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بالدولة ، وخلال السطور التالية نكشف عن جدول صرف رواتب شهر مايو 2024 لجميع العاملين بالدولة.

موعد إيداع رواتب شهر مايو 2024

يبدأ إيداع رواتب شهر مايو الجاري يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 ، كما سيتم صرف المتأخرات في أيام 8 و 9 و10 من الشهر نفسه ، ويستمر صرف رواتب شهر مايو لمدة 5 أيام متتالية مع أيام الإجازات الرسمية لا يتم فيها الصرف وذلك من خلال البنوك المصرية أو عبر مكاتب البريد المصري ، كما تم زيادة رواتب جميع العاملين بالدولة وذلك بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، وذلك لمساندة المواطنين في التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة في الفترة الماضية.

جدول صرف رواتب شهر مايو 2024

أكدت وزارة المالية المصرية علي جميع الموظفين بجميع الهيئات والوزارات المختلفة ضرورة الالتزام بجدول صرف رواتب شهر مايو وذلك لتجنب الزحام أمام ماكينات الصرف الالي وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.