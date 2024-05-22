“قدم حالاً anem.dz”.. شروط الحصول على منحة البطالة الجزائري 2024 طريقة التقديم بالخطوات

أطلقت الحكومة الجزائرية شروط الحصول على منحة البطالة الجزائرية 2024 والخاص بمنحة ومبادرة الوكالة الوطنية، وتستهدف المبادرة مساعدة الشباب الذين يقومون بالبحث عن العمل في هذا الوقت الذي تعتبر فيه الحياة لاقت تحديا صعبا وظروفا معيشية ليست بالسهلة مع الشباب، وقد جاءت هذه المنحة لكي يتم توفير الدعم المالي لكي يستطيع كل من الراغبين للحصول على هذه المنحة من خلال الإنترنت، ولكن يجب على المستفيد أن يقوم بتوفير بعض الالتزامات وأيضًا الشروط حتى يتمكن من هذه المنحة فيمكنك تسجيل الدخول الخاصة بالبطالة ولكن بعدة شروط.

شروط الحصول على منحة البطالة الجزائري 2024

يتواجد العديد من الشروط حتى تتمكن من منحة البطالة بالجزائر 2024 من خلال هذه الخطوات:

يجب أن يكون الشخص المتقدم جنسيته جزائرية.

إضافة إلى ذلك أن يكون عمره بين 18 سنة و35 سنة.

أهم الشروط أن يكون الشخص عاطل ولا يكون مشترك في أي ضمان خاص بالضمانات الاجتماعية.

يجب أن يتم إرفاق كافة المستندات الرسمية التي تؤكد حالة تجنيد الشخص الذي يقدم إلى المنحة.

لا يكون دخل الأسرة إلى الحد الذي تم الإعلان عنه من خلال الوكالة.

يجب أن يكون الشخص سجل في الوكالة الخاص بالتشغيل.

خطوات التسجيل بمنحة البطالة بالجزائر 2024

يمكنك أن تقوم بالتسجيل في منحة البطالة المتواجدة بالجزائر 2024 من خلال الخطوات التالية:

أدخل إلى الموقع الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية. في هذا الوقت يجب عليك تسجيل الدخول بشخص جديد لكي تتم عملية التسجيل. سوف يتطلب منك الاسم برقم الهوية ورقم المرور وغير ذلك من بيانات أخرى يجب عليك كتابتها بكل عناية. املأ النموذج الذي يظهر أمامك بكافة البيانات المطلوبة. اضغط على كلمة إرفاق المطلوبة الخاصة بك. تأكد من المعلومات التي قمت بوضعها واضغط على كلمة حفظ. في النهاية اضغط على كلمة إرسال الطلب حتى يتم استكمال البيانات الخاصة بالتقديم. في النهاية، انقر على “إرسال الطلب” لاستكمال عملية التقديم.

ومن يستوفي الشروط السابق ذكرها يمكنه التسجيل بشكل إلكتروني مباشر وانتظار نتائج التقديم.