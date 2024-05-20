مبروك للكل .. بمناسبة عيد الأضحى ! حقيقة صرف معاشات شهر يونيو بزيادة 1000 جنيه

جهاد حسين آخر تحديث
مبروك للكل .. بمناسبة عيد الأضحى ! حقيقة صرف معاشات شهر يونيو بزيادة 1000 جنيه

انتشرت العديد من الأخبار من خلال المواطنين  على منصات التواصل الاجتماعي في آخر فترة عن زيادة قيمة المعاشات في شهر يونيو بمبلغ  1000 جنيه وهذا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات على منصتها الرسمية أن تلك الأخبار غير صحيحة على الإطلاق، وقد تم اضافة قيمة المعاشات في شهر 3 الماضي بنسبة وصلت إلى  15%، ومن المعروف أنة قد يتم صرف معاشات شهر يونيو عبر الأيام القادمة، لذاك وفرنا لكم من خلال هذا المقال حقيقة صرف معاشات شهر يونيو بزيادة 1000 جنيه، تابعونا.

حقيقة صرف معاشات شهر يونيو بزيادة 1000 جنيه

قامت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات بنفي كل الأخبار التي تم تداولها حول صرف معاشات شهر يونيو بالإضافة 1000 جنيه، كما أكدت أيضاً للمواطنين، وبالذات أصحاب المعاشات، أنه لا يمكن أن يصدقوا الشائعات المنتشرة ولا يقوموا بالمشاركة في نشرها بصورة كبيرة، كما أكدت أيضاً أن الدولة تعمل بجد على القيام بتحسين دخل كافة المواطنين وذلك وفقاً على الوضع الاقتصادي هذه الفترة، حيث وفرت الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات كيفية الاستعلام عن قيمة معاشات شهر يونيو من خلال الإنترنت عن طريق إستخدام الرقم القومي.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

في أول شهر يونيو عام 2024، سوف يتم صرف معاشات شهر يونيو، وهذا يوم السبت الموافق 1 من شهر يونيو، حيث تدوم عمليات صرف رواتب شهر يونيو فترة 5 أيام متتالية، حيث يمكن للكثير من أصحاب المعاشات القيام بسحب معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي في الشوارع وأيضا مكاتب البريد المصرى والبنوك المصرية، كما تم زيادة الحد الأدنى للمعاشات مرتين في هذه السنة.

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معلومات الكاتب
جهاد حسين

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