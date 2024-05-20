نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بالاسم وزارة التربية والتعليم “هنـــا” مبروك النجاح

يرتفع معدل البحث بشكل كبير جدا من قبل طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بحثا عن النتائج الخاصة بهم للاطمئنان عليها حيث تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل في حياتهم، وقد تم الإعلان من قبل قطاع الأزهر الشريف عن أن نتائج الشهادة الإعدادية سوف يتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة عبر البوابة الإلكترونية التابعة للأزهر الشريف وذلك عقب اعتمادها من الوزارة ويمكنكم الاستعلام عنها من خلال بوابة الأزهر فور الإعلان عنها.

نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بالاسم وزارة التربية والتعليم

يمكن للطلاب الراغبين في القيام بالاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بالاسم وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة الأزهر اتباع الخطوات التالية:

ادخل الى موقع بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط https://www.natega4dk.net/

ثم اضغط على نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني

ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب واسمه.

ومن ثم اضغط على زر عرض النتيجة.

انتظر حتي يتم ظهور النتائج أمامك ومن ثم قوم بالاطلاع عليها.

توزيع درجات مواد الشهادة الاعدادية الازهرية 2024

درجة الفقة 25 درجة، بينما درجة التوحيد والسيرة 25 درجة، ودرجة النحو والصرف 25 درجة، أما درجة الحديث والتفسير 25 درجة، درجة المطالعة والنصوص 25 درجة أما الرياضيات 30 درجة، اللغة الإنجليزية 20 درجة، بينما الثقافة الاسلامية 10 درجات، لكن مادة العلوم 20 درجة إلى جانب مادة الدراسات الإجتماعية 20 درجة كذلك مادة اللغة الانجليزية 20 درجة.

موعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية 2024

ينتظر الكثير النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية، ونظرًا لعدم الانتهاء من الاختبارات والتصحيح، فأن الجميع ينتظر حتى يتم الأنتهاء من التصحيح وعرض النتيجة على الفور.