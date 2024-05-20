ترقبوا نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024 ” بالاسم فقط وبدون رقم امتحاني” عموم المحافظات

ترتفع معدلات البحث بشكل كبير جدا من قبل طلاب وطالبات الثالث المتوسط بالعراق بحثا عن موعد النتائج حيث ينتابهم قلق شديد هم وأولياء أمورهم بسبب انتظار النتائج وذلك في جميع المحافظات العراقية مثل الكوفة والبصرة وصلاح الدين وذي قار وغيرها من المحافظات الأخرى حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فور ظهورها.

نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024

يمكن للطلاب الراغبين في القيام بالاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم اضغط على الايقونة الخاصة بنتائج الامتحانات.

بعد ذلك حدد العام الدراسي.

ومن ثم اختار الفصل الدراسي التي تريد الاستعلام عن نتيجته.

بعد ذلك حدد الخدمة التي تريد الوصول إليها ومن ثم اختار نتائج الثالث متوسط بالعراق الدور الأول.

ثم حدد المحافظة التابع لها الطالب، والتي أدى الامتحانات فيها.

ثم ادخل رقم الجلوس والاسم، ومن ثم اضغط على كلمة عرض النتائج .

بعد ذلك تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج ومن ثم يمكنك الإطلاع عليها.

موعد نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024

سوف يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024 خلال الأيام المقبلة وذلك فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكشوفات ومن ثم اعتمادها من قبل وزير التعليم العراقي ورفعها على الموقع مباشرة حيث يمكنكم الاستعلام عنها بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة دوم الحاجة للذهاب إلى مقر المدراس.