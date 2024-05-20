تنزيل كشوفات نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني “هنـــا” عبر وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني يتم ظهورها خلال الأسبوع القادم وذلك بعد انتهاء الامتحانات وإنهاء جميع المدارس على مستوى الجمهورية من رصد درجات الطلاب وانتهاء عمليات التصحيح ، حيث لم تنتهي امتحانات الصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي حتى الآن ، ومن الجدير بالذكر ان امتحانات النقل للصفوف الثانوية قد بدأت مع بداية شهر مايو الجاري ، وتستمر حتى يوم الثالث والعشرين من شهر مايو 2024 ، وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني.

نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني

يترقب طلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، والتي تؤهلهم إلي الصف الثالث الثانوي والصف الثاني الثانوي ، وتعتبر امتحانات الترم الثاني للصفين الاول والثاني الثانوي من أهم الامتحانات ويواجه الكثير من الطلاب الكثير من الصعوبات خلال امتحانات الترم الثاني خلال الأيام الأخيرة الماضية وإليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها.

أولًا قم بالدخول موقع وزارة التربية والتعليم. ثم قم بتسجيل الدخول. ثم قم بالضغط علي “نتائج الطلاب”. ثم قم باختيار نتيجة المرحلة الثانوية. ثم قم بتحديد السنة الدراسية التي تريدها ورقم جلوس الطالب. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر نتيجة الطالب في جميع المواد بالدرجات.

موعد ظهور نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2024.

أكدت جميع مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية أن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي تظهر بعد انتهاء الامتحانات وانتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب وذلك في نهاية الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري.