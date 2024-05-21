وحش ريلمي الجديد.. تمتع بمواصفات عالمية وكاميرا ملهاش مثيل.. هاتف ريلمي c55 الجديد

بوجود هاتف ريلمي C55 الجديد، تستطيع الاستمتاع بتجربة فريدة، إذ يتمتع هذا الهاتف بمجموعة وافرة من الخصائص المتميزة، يتميز بأداء قوي يسمح لك بتشغيل العديد من التطبيقات بسلاسة، بالإضافة إلى كاميرا عالية الوضوح وسعة تخزين كبيرة تتيح لك حفظ الكثير من الصور والفيديوهات، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمتاز أيضا ببطارية تدوم طويلا مع دعم الشحن السريع.

مواصفات الهاتف

تدعم الجهاز شبكات الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G لتمكين تجربة اتصال متعددة الأبعاد.

يدعم الجهاز شريحتي اتصال من نوع Nano Sim لضمان توافق واسع النطاق مع مزودي الخدمة.

يتمتع الجهاز بأبعاد تبلغ 165.6×75.9×7.9 ملم، مع وزن يبلغ 189.5 جرام، مما يجعله مريحا للاستخدام اليومي.

يتم تصنيع الجهاز باستخدام مواد بلاستيكية عالية الجودة لضمان متانة واستدامة الهيكل

يتميز الجهاز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.72 إنش، توفر جودة FHD ودقة تبلغ 1080×2400 بكسل، وكثافة بكسلات تبلغ 392 بكسل لكل بوصة، مع دعم لمعدل تحديث يصل إلى 90Hz لتجربة تصفح سلسة وممتعة.

يتوفر الجهاز بذاكرة داخلية تبلغ 128GB مع 6GB RAM أو 256GB مع 8GB RAM مع دعم لبطاقة ذاكرة خارجية لتوسيع السعة التخزينية.

يعتمد الجهاز على معالج ميديا تيك Helio G88 بتقنية 12 نانومتر، بالإضافة إلى معالج رسومي Mali-G52 MC2 لتوفير أداء سلس وفعالية في استهلاك الطاقة.

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل، في حين تضم الكاميرا الخلفية عدسة رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل بالإضافة إلى عدسة بدقة 2 ميجا بكسل لتحقيق تأثيرات العزل والبورتريه، مع فلاش LED لالتقاط الصور في الظروف الضعيفة الإضاءة.

تتضمن ميزات الكاميرا قدرة تسجيل الفيديو بجودة FHD وHD بمعدلات إطار مختلفة لتلبية متطلبات التصوير المختلفة.

ابرز مميزات الهاتف