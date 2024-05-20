ساعات قليلة فقط على موعد إيداع رواتب شهر مايو 2024 “مبروك هتصرف شهرين بدل شهر”

تداولت بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه سوف يتم صرف الرواتب عن شهر مايو عام 2024 قبل عيد الاضحى المبارك وينتظر المواطنين صرف الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ شهر مارس لعام 2024 حيث انه يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على موعد إيداع رواتب شهر مايو عام 2024.

موعد إيداع رواتب شهر مايو 2024

تم الاعلان انه سوف يتم ايداع مرتبات شهر مايو لعام 2024 وفقا للقواعد التي تم تحديدها من قبل وزارة المالية حيث انه سوف يتم صرف الرواتب لمدة خمس ايام متتاليه من شهر مايو ابتداء من يوم الخميس الذي يوافق 23 مايو لعام 2024 حتى يوم الأربعاء الذي يليه الذي سوف يوافق يوم 29 مايو لعام 2024 وسوف يتم دفع جميع المتأخرات في خلال نصف الشهر حيث ان المجلس الوطني للأجور أعلن عن زيادة أجور القطاع العام 300 جنيه مصري.

أيام صرف مرتبات شهر مايو 2024

يمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على الأيام التي يمكن صرف مرتبات شهر مايو بها:

أول أيام لصرف مرتبات شهر مايو سوف يكون يوم الخميس الموافق 23 مايو لعام 2024

يوم الجمعة الموافق 24 مايو لعام 2024

يوم السبت الموافق 25 مايو لعام 2024

يوم الأحد الموافق 26 مايو لعام 2024

آخر أيام صرف مرتبات شهر مايو لعام 2024 سوف يكون يوم الاثنين الموافق 27 مايو لعام 2024.

حقيقة تبكير رواتب شهر يونيو 2024

بالفعل سوف يتم صرف رواتب شهر يونيو بداية من يوم 9 من يونيو القادم 2024، نظرًا لمصادفة عيد الاضحى المبارك في توقيت صرف الرواتب لكافة الموظفين.