استعد حالًا لــ نتائج الثالث متوسط 2024 بدون رقم امتحاني “هنـــا” عبر نتائجنا بالعراق

يبحث جميع طلاب الثالث المتوسط في العراق عن نتائج الثالث متوسط 2024 بدون رقم امتحاني حيث أنهي طلاب الثالث المتوسط امتحانات نهاية العام خلال الساعات القليلة الماضية في الكثير من المحافظات العراقية ، ومن الجدير بالذكر أن عمليات تصحيح أوراق الطلاب ورصد الدرجات لم ينتهي حتى الان وقد أعلنت وزارة التربية العراقية انه سيتم الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط الكترونيًا فور نهاية عمليات التصحيح ، وخلال السطور التالية نكشف عن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط.

نتائج الثالث متوسط 2024 بدون رقم امتحاني

خلال الأيام القليلة القامة يستطيع جميع طلاب الثالث المتوسط الاستعلام عن النتيجة الخاصة بامتحانات نهاية العام وذلك بدون الرقم الامتحاني حيث سيتم إعلان جميع كشوفات نتائج الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وذلك عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع نتائجنا الرسمي. ثم قم بالدخول عبر ايقونة نتائج الثالث المتوسط. ثم قم باختيار اسم المحافظة التابع لها الطالب. ثم قم بالضغط علي “عرض النتيجة”. تظهر جميع نتائج الطلاب بالاسم. يقوم الطالب بالبحث عن اسمه والاستعلام عن النتيجة.

موعد نهاية اختبارات الثالث المتوسط في العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نهاية امتحانات الثالث المتوسط يوم الخامس من شهر يوينو القادم على أن تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق الواحد والعشرين من مايو الجاري ، ويستعد جميع طلاب الثالث المتوسط بشكل جيد بالذاكرة والاجتهاد في فترة الامتحانات وذلك للحصول على أعلى الدرجات والتفوق والنجاح.