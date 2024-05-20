استعلم عنها حالًا بدون رقم جلوس “رابط نتائج الصف الاول الاعدادي 2024” .. مبروك النجاح

أعلنت جميع الإدارات التعليمية علي مستوي الجمهورية عن رابط نتائج الصف الاول الاعدادي 2024 حيث انتهت جميع امتحانات النقل في المدارس الإعدادية خلال الأسبوع الماضي ، ويريد الكثير من الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني 2024 ، حيث أتاحت الكثير من الإدارات التعليمية في الكثير من المحافظات المصرية امكانية الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا عبر موقع بوابة التعليم الاساسي في المحافظة ، أو الذهاب إلي المدرسة التابع لها الطالب الاستعلام عن نتيجته.

رابط نتائج الصف الاول الاعدادي 2024

يتمكن جميع طلاب الصف الأول الإعدادي وأولياء أمورهم الاستعلام عن نتائج الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الثاني من خلال موقع بوابة التعليم الاساسي بمحافظة القاهرة وذلك عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع بوابة التعليم الاساسي.

ثم قم بالدخول عبر ايقونة نتائج الامتحانات.

ثم قم بتسجيل جميع بيانات الطالب المطلوبة.

ثم اضغط علي “عرض النتيجة”.

تظهر نتيجة الطالب بالدرجات في جميع المواد.

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024

بعد التعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني يستطيع جميع الطلاب أو أولياء الأمور الغير قادرين علي الحصول علي نتيجة الصف الاول الاعدادي الكترونيًا من خلال الموقع الذهاب للمدرسة التابع لها الطالب والحصول علي النتيجة، كما يبحث الكثير من الطلاب عن توزيع درجات المواد المختلفة في الفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي: