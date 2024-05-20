رابط results.mlazemna.com نتائج السادس الابتدائي موقع نتائجنا 2024 دور اول وزارة التربية عموم المحافظات

نتائج السادس الابتدائي موقع نتائجنا 2024 من أكثر الموضوعات التي تشغل محرك البحث في الوقت الراهن، وذلك منذ أن بدأ الطلاب امتحانات هذا الفصل الدراسي في يوم الأحد الماضي الموافق 12 مايو، حيث تتهيأ الوزارة لكي يتم ضمان أن تسير العملية الامتحانية بنجاح وبهدوء دون أي مشكلات، وستبدأ أعمال التصحيح والمراجعة بعد انتهاء الامتحانات، ويتم الحرص على أن يتم رصد الدرجات بكل دقة وشفافية لكي يحصل كل طالب على درجاته المستحقة، ونوضح أهم التفاصيل عن هذا الموضوع في السطور التالية.

نتائج السادس الابتدائي موقع نتائجنا 2024

أوضحت وزارة التربية العراقية أنه سيتم توفير نتائج السادس الابتدائي موقع نتائجنا 2024 الدور الاول على هذه المنصة الإلكترونية الرسمية التابعة لها، حتى يتمكن الطلاب من الوصول إلى درجاتهم بسهولة وبطريقة إلكترونية، وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بالذهاب إلى منصة نتائجنا.

قم بتسجيل الرمز المرئي.

ثم حدد المرحلة الدراسية والمنطقة التابعة لها الطالب.

سجل بقية البيانات مثل الاسم ورقم الجلوس.

اضغط على زر الاستعلام.

خلال ثوان ستظهر جميعا كشاهد النتيجة الخاصة بهذا الصف.

نتائج السادس الابتدائي موقع وزارة التربية العراقية

بعد أن وضحنا خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024، يجب أن نشير إلى أن وزارة التربية العراقية قد وفرت رابطًا آخر يتيح للطلاب خدمة الاستعلام عن نتيجتهم وذلك عن طريق موقعها الرسمي، من خلال اتباع الخطوات التالية: