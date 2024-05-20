ستتعرفون من خلال المقال على قناة القط والفار مش هيقومو من قدامها، تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات والعرب سات 2024، قناة توم وجيري هي قناة متخصصة في عرض أفلام الكرتون الممتعة وبرامج الأطفال المحبوبة، وتتميز بشعبيتها الكبيرة في الوطن العربي، تعتبر وجهة مفضلة للعائلات والأطفال بحثاً عن محتوى ترفيهي آمن وممتع، تمتاز القناة بتقديم محتوى يتسم بالإيجابية والمرح، حيث تحرص على عرض أفلام وبرامج تعزز القيم الإيجابية وتحث على التعاون والصداقة، وتتجنب بث أي محتوى يشجع على العنف أو السلوكيات الضارة.

قناة القط والفار تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات والعرب سات 2024

نخط لكم من خلال العبارات التالية قناة القط والفار مش هيقومو من قدامها، تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات والعرب سات 2024، فلكي تتمكن من متابعة قناة توم وجيري على جهاز الإستقبال الخاص بك، يجب عليك كتابة الترددات التالية:

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

التردد : 12149.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة قناة : SD.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات

التردد : 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500

الجودة :SD.

خطوات تثبيت تردد قناة توم وجيري على جميع الأقمار

وبعد أن وضعت يديك على كل ما يخص قناة القط والفار مش هيقومو من قدامها، تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات والعرب سات 2024، نصل بكم الآن إلى خطوات تثبيت تردد قناة توم وجيري على جميع الأقمار، والتي نذكرها لكم فيما يلي: