وحش السرعة والأناقة.. مواصفات مميزات هاتف اوبو رينو 11 5G.. كاميرا عالمية ملهاش مثيل

هاتف Oppo Reno 11 هو جهاز متطور يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي، يتميز بشاشة كبيرة عالية الدقة توفر تجربة مشاهدة ممتازة، بالإضافة إلى كاميرا متقدمة تلتقط صور واضحة وجميلة، يعتمد الهاتف على تقنيات حديثة مثل الذاكرة العشوائية الكبيرة والمعالج السريع لتوفير أداء سلس وسريع.

مواصفات الهاتف

هاتف أوبو Reno 11 5G يتجاوز مجرد تقديم وظائف أساسية، بل يسعى لتحسين تجربة المستخدم من خلال توفير تشكيلة متنوعة من الأدوات والميزات الإبداعية.

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.7 بوصة وبدقة FHD+ (1080 × 2412 بكسل)، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتقنية HDR10 لتعزيز جودة الصورة.

ميزة أخرى ملفتة للنظر هي الكاميرا الخلفية الثلاثية التي يتمتع بها الهاتف، حيث تضم كاميرا رئيسية مزودة بمستشعر Sony LYT600 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بمستشعر Sony IMX355 بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا مقربة Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل مع تقريب بصري 2X، إلى جانب كاميرا إمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويعتمد الهاتف على معالج Dimensity 7050 من ميدياتك، مما يضمن أداء سلس وفعال.

كما يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام LPDDR4X بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية UFS 3.1 بسعة تتراوح بين 128 و512 جيجابايت، مما يوفر مساحة كافية لتخزين الملفات والتطبيقات بكفاءة.

مميزات الهاتف

هاتف اوبو رينو 11 يأتي بعدة ميزات مثيرة للاهتمام، بما في ذلك شاشة AMOLED كبيرة وعالية الدقة، وكاميرا رئيسية متطورة قادرة على التقاط صور عالية الجودة، ومعالج قوي يوفر أداء سريع وسلس، بالإضافة إلى دعم تقنيات الاتصال اللاسلكي المتقدمة مثل 5G.