صرف زيادة رواتب الموظفين في العراق بمناسبة عيد الأضحى.. حقيقة أم شائعة!

مع اقتراب موعد صرف رواتب الموظفين في العراق، زادت التساؤلات حول حقيقة صرف زيادات جديدة للموظفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن أن وزارة المالية قامت باستقبال مثل هذه التساؤلات بشكل موسع، وكان من الواجب إيضاح الحقيقة، ومعرفة هل بالفعل تم تطبيق زيادات جديدة مع قدوم عيد الأضحى أم هي مجرد شائعة؟، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

حقيقة صرف زيادة رواتب الموظفين في العراق

أوضحت وزارة المالية، أن كل ما يتم تداوله من أسئلة وأنباء حول وجود زيادات جديدة تشمل الموظفين داخل مختلف القطاعات الخاصة والعسكرية، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، بالإضافة إلى أن رواتب شهر يونيو يأتي بدون أي زيادة تذكر كما يتداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه في حالة صدور مثل هذه الأخبار ستكون من قبل وزارة المالية، حتى يطمئن كافة المواطنين في الدولة.

خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

وجاءت أهم خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين في دولة العراق، ومعرفة قيمة الراتب الأساسي بالزيادات الجديدة التي تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء العراقي، وفقًا للأتي:-