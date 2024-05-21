الان ظهرت..نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 جميع المحافظات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم ” نتائجنا “

نتيجة الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات العراقية، للعام الدراسي 2024، حيث انهى طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 دون مواجهة أي صعوبات، و بعد انتهاء الامتحانات، بدأت مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات العراقية بتصحيح أوراق الإجابة، وبعد الانتهاء من التصحيح، بدأت المديريات بعملية رفع النتائج والدرجات على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، وكذلك على بوابة “نتائجنا”. وسيتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي من خلال هذه المنصات الإلكترونية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق 2024:

لم تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية بعد عن موعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول لعام 2024 في المحافظات التالية: بغداد (الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة)، الأنبار، المثنى، ميسان، واسط، كركوك، دهوك، ذي قار، بابل، نينوى، ديالى، النجف، القادسية، صلاح الدين، أربيل، السليمانية، البصرة، وكربلاء، مشيرة إلى أنه جاري الان العمل على قدم وساق، داخل جميع المحافظات العراقية من أجل المساهمة في سرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بالتصحيح والمراجعة، ورصد الدرجات، حتى يتم تحميل كشوفات نتائج الصف السادس الابتدائي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائج، وملازمنا.

خطوات الاستعلام عن السادس الابتدائي في العراق

من المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بإعلان نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول لعام 2024 عبر الموقع الرسمي للوزارة،و للاستعلام عن النتائج، سيتم اتباع الخطوات التالية:

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

النقر على أيقونة “نتائج الامتحانات 2024”

اختيار خيار “الصف السادس الابتدائي”

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب

النقر على خيار “استعلام”

بعد اتباع هذه الخطوات، سيتم عرض نتيجة الطالب على الشاشة.