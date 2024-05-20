ظهرت NOW اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 جميع المحافظات

أعلنت وزارة الداخلية في العراق، عن الوجبات الجديدة لنقل النفوس التي تشمل عدد كبير من المواطنين في عموم محافظات دولة العراق، فضلاً عن أن الوزارة كانت حريصة على المراجعة الدقيقة والملائمة لجميع الطلبات المقدمة، والراغبة في تعديل بياناتهم الشخصة وعناوينهم من محافظة لأخرى، وفي هذا يمكنك الإطلاع على كل الكشوفات التي تم قبولها من قبل الوزارة، وفقًا لما نوضح لكم في مقال اليوم.

استخرج كشوفات نقل النفوس في العراق

وعن الخطوات التي يُرجى اتباعها لكي يتم استخراج كشوفات نقل النفوس الوجبات الجديدة في محافظات العراق، هي كالأتي:-

الذهاب لموقع بوابة المواطن، أو الدخول “هنا“.

التوجه إلى الصفحة الرئيسية من البوابة.

ليتم اختيار رقم الوجبة التي عليها الدور.

بعدها يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن في الخانات الخاصة بذلك.

تحديد المحافظة فيما بعد.

الضغط على زر “استخراج”.

لتتمكن من تنزيل جميع الكشوفات التي عليها من المقبولين في نقل النفوس.

ما هي شروط التقديم في نقل النفوس بالعراق؟

ولكافة المواطنين والمتقدمين الجدد الراغبين في التقديم بخدمة نقل النفوس داخل محافظات العراق وعبر بوابة المواطن الإلكترونية، انطباق الشروط الأتيه:-