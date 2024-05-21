حالا..استعلم عن نتائج السادس الإبتدائي 2024 الدور الأول في العراق جميع المحافظات

نتيجة السادس الإبتدائي في العراق العام الدراسي الحالي 2024 الدور الأول ، بعد حالة البحث المكثف على محرك البحث الشهير جوجل ،و العديد من المواقع الإلكترونية، وكانت امتحانات الصف السادس الإبتدائي للعام 2024 كان تم انتهاء طلاب السادس الإبتدائي منها يوم الأحد الماضي التاسع عشر من شهر مايو الحالي ومن خلال السطور التالية في موقعنا الإلكتروني البديل نيوز نستعرض معكم رابط وخطوات الإستعلام عن نتيجة السادس الإبتدائي في العراق 2024 من خلال رابط موقع وزارة التربية العراقية وكذلك موقع نتائجنا الخاص بنتائج الطلاب في جميع محافظات العراق

نتيجة السادس الإعدادي في العراق الدور الأول 2024

نتيجة السادس الإبتدائي في العراق الدور الأول 2024 حيث تُعد هذه المرحلة الدراسية من أهم مراحل التعليم داخل محافظات العراق ، ولذلك يتطلع الجميع للحصول على درجات جيدة، حيث ستحدد هذه المرحلة مستقبلهم التعليمي القادم ، فنجاح وتطور التعليم هو الطريق الوحيد لتنمية وتطوير المجتمع العراقي بكافة القطاعات،وذلك من خلال إعداد قادة المستقبل على أساس قوي وتعليم متقدم ، ولذلك يتسأل أولياء الأمور في الأيام الحالية عن موعد وخطوات الإستعلام عن نتيجة الصف السادس الإبتدائي في العراق ٢٠٢٤ وكذلك رابط موقع التربية العراقية للإستعلام عن النتيجة فور الإعلان عنها من قبل وزارة التربية العراقية

رابط وخطوات الإستعلام عن نتيجة السادس الإبتدائي في العراق 2024

رابط وخطوات الإستعلام عن نتيجة الصف السادس الإبتدائي في العراق الدور الأول العام الدراسي الحالي 2024

ويمكن للطلاب الإستعلام عن نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية من هنااا

2. في أعلى الصفحة، ستجد أيقونة خاصة بالخدمات المتاحة عبر الموقع، قم بالضغط عليها.

3. ستظهر مجموعة من الخدمات على الشاشة، اختر من بينها “نتائج الطلاب”.

4. حدد في الخدمة “نتيجة الصف السادس الإبتدائي”.

5. اختر العام الدراسي 2024 والدور الأول.

6. أدخل البيانات الخاصة بالطالب، مثل الإسم الكامل والرقم الإمتحاني.

7. اختر المحافظة التابعة للمؤسسة التعليمية.

8. اضغط على أيقونة “عرض النتيجة” لبيان كافة التفاصيل.