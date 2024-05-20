اعرف موعدها امتي.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في الأردن لهذا الشهر… تعرف على الموعد وطريقة الاستعلام

قامت الحكومة الأردنية بتعديل مبالغ الأجور لجميع العاملين في الجهاز الحكومي، يثير هذا الإعلان استفسارات لدى الكثير من المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية حول توقيت صرف الرواتب لهذا الشهر، يتم توزيع الرواتب في تاريخ محدد، وفي حالة تزامن ذلك مع يوم عطلة رسمية، يتم تأجيل الصرف أو تقديمه بيوم إضافي ومن جانبها، أعلنت وزارة المالية عن طريقة الاستعلام عن مبالغ التقاعد عبر موقعها الرسمي على الإنترنت سوف نلقي الضوء على هذه التفاصيل في الفقرات التالية.

خطوات الاستعلام عن الرواتب

للاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الأردن، يرجى البدء بفتح موقع وزارة المالية الأردنية عبر المتصفح الإلكتروني.

بعد الوصول إلى الموقع، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك إذا كان لديك حساب مسبق، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك.

ثم انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع.

بمجرد وصولك إلى القسم المناسب، اختر خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

بعد ذلك، قم بإدخال البيانات المطلوبة بعناية ودقة، مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

لا تنسى النقر على زر الاستعلام بعد إكمال إدخال البيانات.

سوف تتمكن بعد ذلك من الاطلاع على تفاصيل رواتبك كمتقاعد في الأردن.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

بالأردن، يتم توزيع رواتب المتقاعدين عادة في اليوم العشرين من كل شهر هجري، إذا تزامن هذا التاريخ مع يوم عطلة رسمية، فإن صرف الرواتب يتأخر يوم واحد أو يتقدم يوم واحد، وفقا للظروف السائدة في ذلك الشهر، لشهر مايو 2024، من المقرر صرف الرواتب يوم الإثنين الموافق 20 مايو، يمكن للمواطنين الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بسهولة عبر زيارة موقع المؤسسة العامة للتقاعد وإدخال بيانات المتقاعد.