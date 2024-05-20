فرحة الأولاد كلها مع قناة طيور الجنة! استقبل التردد الجديد على كافة الأقمار 2024!

قناة طيور الجنة من القنوات المفضلة للكبار والصغار بسبب المحتوى الذي تقدمه القناة عبر شاشتها، تهتم القناه بعرض محتوى يستهدف الأطفال ويطمح لبناء جيل واعي ومتعلم للقيم والأخلاق الحميدة، كذلك تتميز القناة بالمحتوى الرائع الذي تقدمه والذي من خلاله نجحت القناة في كسب ثقة أولياء الأمور، وأعلنت إدارة القناة عن تجديد التردد الخاص بها لتحسين جودة عرض محتواها كذلك توسيع مجال عرض القناة لتصل القناة إلى مناطق أكثر، في مقالنا اليوم سنتعرف على التردد الجديد لقناة طيور الجنة وكيفية ضبط التردد بسهولة على جهاز الرسيفر الخاص بك.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات 2024

بسبب البرامج المميزة التي تعمل على تقديمها القناة يبحث العديد من أولياء الأمور عن تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات ويأتي التردد كالاتي:

في خانة التردد نقوم بكتابة تردد القناة بشكل صحيح كالتالي: 11258

تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: ¾.

استقطاب القناة: أفقي H.

جودة العرض الخاص بالقناة: HD.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات 2024

من مميزات القناة وجودها على أشهر الأقمار الصناعية وأعلنت القناة عن تحديث التردد الخاص بها على القمر الصناعي عرب سات:

في خانة التردد نقوم بكتابة تردد القناة: 11310

معامل استقطاب القناة: أفقي H.

نقوم بضبط جودة القناة بشكل صحيح عن طريق تعيين الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: ¾.

معامل ترميز القناة: 27500.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي هوت بيرد

يتساءل الكثير من المستخدمين عن التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي هوت بيرد ويأتي التردد كتالي:

في خانة تردد القناة نقوم بكتابة التردد بشكل صحيح كالتالي: 11073.

معدل استقطاب القناة أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة:¾ .

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

ضبط تردد القناة على جهاز الرسيفر

يمكن ضبط القناة بسهولة من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة: