“هنــا النتيجة” نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 كافة محافظات العراق

الكاتب: مصطفى شاهين آخر تحديث
“هنــا النتيجة” نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 كافة محافظات العراق
نتائج السادس الابتدائي

اقتربت نتائج السادس الابتدائي على الظهور في الفترة الحالية، مما يرغب الكثير من الطلاب والطالبات في معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، بالإضافة إلى أن مئات الطلبة يشعرون بالقلق والخوف اتجاه هذه النتيجة، لتؤكد وزارة التربية العراقية، بأن سيتم الإعلان عن جميع كشوفات النتائج في الفترة المقبلة ورفعها عبر المواقع المؤهلة لإستخراجها، بحيث يتمكن كل طالب من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة.

تصحيح نتائج السادس الابتدائي دور أول

تبذل وزارة التربية العراقية، قصارى جهدها لكي يتم الانتهاء من هذه المرحلة الدراسية المتمثلة في السادس الابتدائي الدور الأول من عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة لمختلف أوراق الامتحانات، بعد ذلك يتم العمل على رصد الدرجات بكل دقة حتى يتمكن كل طالب وطالبة من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

الحصول على نتائج السادس الابتدائي دور أول

يمكن القيام باستخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات دولة العراق، ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها لهذه المرحلة الدراسية، وفقًا للخطوات التالية:-

  • أن تقوم بالدخول لموقع وزارة التربية.
  • بعد ذلك يتم تسجيل الدخول.
  • القيام بتحديد المرحلة الدراسية فيما بعد.
  • ليتم تحديد الدور الأول.
  • إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني بكل وضوح.
  • الضغط على زر “بحث”.
  • ويمكنك استخراج كشوفات نتائج السادس الابتدائي.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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