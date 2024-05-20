رسما.. الان رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 فى العراق عبر موقع وزارة التعليم

نتيجة الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية الترم الأول للعام الدراسي 2024، حيث ينتظر الآلاف من طلاب وطالبات الثالث المتوسط في العراق موعد إعلان نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط، وذلك وسط حالة من الترقب، والقلق، و لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن الرابط الرسمي للاستعلام عن النتيجة، مؤكدة أنه سيتم تفعيل هذا الرابط بعد الانتهاء من عملية التصحيح والرصد النهائي للنتائج من قبل المختصين في الكنترول، وبعد اعتماد النتائج من مديريات التعليم، من خلال هذا المقال، سنتعرف على الخطوات التفصيلية للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق لعام 2024.

نتيجة الثالث المتوسط في العراق 2024:

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق أن اختبارات الصف الثالث المتوسط ستبدأ في اليوم الحادي والعشرين من شهر مايو، مشيرة الى أن جميع الاختبارات ستكون في مستوى معظم الطلاب، القادرين على مراجعة المنهج بدون تعقيد، وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تكون النتائج هذا العام مرتفعة،و. كما أكدت الوزارة أنها ستبدأ في تصحيح الامتحانات مباشرةً بعد انتهاء الطلبة من أداء الاختبارات. وسيتم نشر النتيجة النهائية على موقع “نتائجنا” التابع لوزارة التربية والتعليم في العراق.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024:

لمتابعة نتيجة، الثالث المتوسط والإستعلام إلكترونياً ، باتباع تلك الخطوات: