تقدر تستعلم دلوقتي… سحب استدعاء البكالوريا 2024 بالجزائر عبر بوابة التربية الوطنية

أعلنت وزارة التعليم الجزائرية عن توفير رابط سحب استدعاء البكالوريا 2024 بالجزائر لجميع ولايات وذلك بهدف تسهيل عملية التسجيل و سحب الإستدعاءات للطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريا تأتي هذه الخطوة لتسهيل الإجراءات على الطلاب وضمان حصولهم على الاستدعاءات في الفترة المحددة قبل بدء الامتحانات،

سيتمكن الطلاب من التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، حيث ستتم معالجة جميع الطلبات المقدمة بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل سيتم الإعلان عن مواعيد بدء الامتحانات في كافة اللجان وذلك بعد التأكد من جاهزية جميع الطلاب الذين تقدموا بالطلبات.

سحب استدعاء البكالوريا 2024 بالجزائر

أكدت وزارة التعليم الجزائرية على أهمية دخول الطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريا إلى رابط سحب استدعاء البكالوريا والتسجيل من خلاله، هذا الإجراء ضروري لضمان تسجيل جميع الطلاب قبل موعد الامتحانات المتوقع الإعلان عنه بعد انتهاء فترة التسجيل التي تمتد من 9 مايو وحتى 15 مايو الخطوات التي يجب إتباعها للتسجيل و سحب الإستدعاء تتضمن ما يلي:

يجب على الطلاب زيارة الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات. يتعين على الطلاب إدخال معلوماتهم الشخصية بدقة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية. يجب إدخال رقم الطلب الذي تم استلامه عند التسجيل. بعد إدخال البيانات يتوجب على الطلاب الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية على الموقع. اختيار قسم الامتحانات من بين الخدمات الإلكترونية المتاحة. يجب على الطلاب تحديد الولاية التي يقيمون بها لتسهيل عملية سحب الاستدعاء. اختيار خيار شهادة البكالوريا من القائمة. يجب على الطلاب إدخال أي معلومات إضافية مطلوبة بدقة والتأكد من عدم وجود أي أخطاء. إدخال كود التحقق المرئي لضمان أن العملية تتم من قبل شخص حقيقي. بعد إكمال جميع الخطوات يتم الضغط على زر طباعة pdf للحصول على الاستمارة بشكل ورقي.

إجراءات سحب استدعاء البكالوريا

من الضروري أن يقدم الطلاب الاستمارة المطبوعة عند دخولهم إلى اللجنة الامتحانية والالتزام بجميع التعليمات الصادرة من الوزارة لضمان سير الامتحانات بشكل سلس ومنظم توفير هذا الرابط الإلكتروني يسهم في تسهيل الإجراءات على الطلاب وتجنب الازدحام في المؤسسات التعليمية كما يتيح لهم الحصول على استدعاءاتهم بسهولة.