مُتــــــــاح الان.. استمارة التسجيل في صفوف الدرك الوطني 2024 الجزائر

أطلقت وزارة الدفاع في الجزائر استمارة تسجيل في صفوف الدرك الوطني لذلك الكثير من المواطنين المؤهلين يرغبون في التسجيل في صفوف الدرك لما تقدمه من العديد من الامتيازات، ولكن هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين كما أتاحت الوزارة التسجيل بشكل إلكتروني عبر موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت.

استمارة التسجيل في صفوف الدرك الوطني 2024 الجزائر

وزارة الدفاع بالجزائر قد أتاحت التسجيل في صفوف الدرك الوطني بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

أولا قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع الجزائرية من خلال هذا الرابط. بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم انقر فوق تسجيل الطلب. قم بطباعة استمارة الطلب ويتم تقديمها مع ملف الوظيفة.

شروط التسجيل في استمارة صفوف الدرك الوطني الجزائر 2024

هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في استمارة صفوف الدرك الوطني في الجزائر وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.

أن لا يكون المتقدم متزوج.

أن لا يكون عمر المتقدم أكثر من 21 سنة ولا أقل من 18 سنة.

أن يكون المتقدم لائق نفسياً وبدنيا واجتماعياً.

المستندات المطلوبة للتسجيل في استمارة صفوف الدرك الوطني

في السياق نفسه أوضحت وزارة الدفاع المستندات والوثائق المطلوبة للتسجيل في صفوف الدرك الوطني وجاءت الأوراق على النحو التالي:

تقديم نسخة الشهادة الدراسية.

تقديم نسخة استمارة التسجيل.

كما يتم تقديم صورة شخصية حديثة للمتقدم.

تقديم صورة بطاقة التعريف.

إثبات العزوبة.

تقديم شهادة الميلاد للأب.

تقديم نسخة بطاقة التعريف الوطني.

تقديم إثبات الجنسية الجزائرية.

تقديم الشهادة المدرسية.

تقديم بيان درجات شهادة الجامعة والبكالوريوس.

إرفاق نموذج طلب خطي.

إرفاق شهادة ميلاد المتقدم.

وأعلنت وزارة الدفاع أن التقديم سوف يكون بشكل إلكتروني تسهيلا منها على المتقدمين حتى تكون الإجراءات اسهل وأيسر، وعليه من يستوفي الشروط عليه التقديم بشكل مباشر في الوظائف المتاحة لمختلف الرتب.