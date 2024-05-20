استعلم غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 كافة المحافظات العراقية

أطلقت مديرية المرور العامة في العراق، خدمة الإطلاع عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني في جميع محافظات العراق، بما تسمح لجميع المواطنين بالإطلاع على المخالفات المرورية التي تم إرتكابها على مدار الفترة الماضية، والقيام بسداد قيمة الغرامة إلكترونيًا، دون الذهاب إلى أي مكان مما يوفر ذلك الوقت والجهد اللازمين على جميع الراغبين في معرفة المخالفات، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

خطوات استعلام غرامات المرور الرقم الإلماني

يمكن الإستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني أمام جميع المواطنين في دولة العراق، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

يُرجى التوجه لمنصة أور الإلكترونية.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المستخدم ورقم المرور.

القيام بالضغط على زر “تسجيل الدخول”.

ليتم عندها اختيار خدمة الإستعلام عن مخالفات المرور.

بعدها سيُتاح لك إمكانية إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن.

الضغط على أيقونة “بحث”.

وعندها ستقوم بالكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالغرامات المرورية.

كيف اسدد غرامات المرور العامة بالعراق

وتتمثل أبرز خطوات القيام بسداد غرامات المرور العامة في العراق، وفقًا لما يلي:-