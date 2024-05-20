“عالم من المرح والتعلم ينتظر أطفالك” استقبل الآن تردد قناة ماجد الجديد 2024 على نايل سات!

أعلنت قناة ماجد عن تغير التردد الخاص بها لتطوير المحتوى الخاص بها وتقديمه بجودة أعلى للمتابعين، قناة ماجد من القنوات المشهورة بشكل كبير في الوطن العربي، وهي من القنوات المفضلة للكبار والصغار بسبب المحتوى الذي تقدمه القنوات، كذلك تهتم القناة بتعليم الأطفال القيم الأخلاقية بالإضافة إلى عرض أفلام كرتون ممتعة للأطفال في مقالنا اليوم سنتعرف على التردد الجديد الخاص بقناة ماجد.

نبذة عن قناة ماجد

قناة ماجد تم إنشائها عام 2015 وهي قناة تعمل على تنمية مهارات الأطفال وتسعى لبناء جيل جديد واعي ومثقف ومتعلم للأخلاق الحميدة، كذلك تقوم القناة بعرض مسابقات وبرامج عبر شاشتها تفيد الأطفال وتشجعهم على متابعة القناة.

تتميز القناة ايضا بتنوع البرامج التي تقدمها حيث تقدم القناة برامج أطفال كذلك المسابقات والبرامج التعليمية.

تردد قناة ماجد الجديد نايل سات

أعلنت القناة عن تحديث التردد الخاص بها لتوسيع نطاق عرض محتواها بالإضافة إلى تطوير جودة العرض الخاصة بالقناة وسنتعرف على التردد الجديد الخاص بتردد القناة في السطور القادمة:

من خلال البحث اليدوي نقوم بتحديد القمر الصناعي: نايل سات.

في خانة التردد نقوم بكتابة تردد القناة : 11526.

معدل ترميز القناة: 27500.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة :افقي.

جودة القناة: sd

طريقة ضبط القناة

تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالاتي:

نقوم أولا بالدخول إلى الاعدادات.

ونختار إعدادات القناة.

نقوم باختيار البحث اليدوي.

نقوم بتحديد القمر الصناعي.

نقوم بكتابة البيانات الخاصة بالقناة بشكل صحيح.

بعد الإنتهاء من ملئ البيانات نقوم بالضغط على زر بحث.

بعد الانتهاء من البحث نقوم بالضغط على حفظ لإضافة القناة ضمن قائمة القنوات الخاصة بك.

مزايا قناة ماجد للأطفال

تحتوي قناة ماجد على الكثير من المميزات التي تجعلها الأفضل من بين القنوات الأخرى وجعلتها تكسب ثقة أولياء الأمور من أهم هذه المميزات: