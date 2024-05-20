“مبروك النجاح”.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024 الترم الثاني عبر موقع نتيجة نت في كل المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024، الالاف من الطلاب في انتظار الكشف عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024 التي تعد مرحلة حاسمة في مشوار الطالب التعليمي، وسط توقعات بأن تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 خلال الاسبوع القادم بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، علما بأن النتيجة لن تعلن في كل المحافظات في نفس الوقت، واليكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024 بالخطوات.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024

من المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024 في كل محافظة بعد عقد مؤتمر صحفي للكشف عن نسبة النجاح واوائل الشهادة الاعدادية في تلك المحافظة حتى يتم تكريمهم ليكونوا قدوة لغيرهم من الطلاب، علما بأن امتحانات الشهادة الاعدادية قد اوشكت على الانتهاء بشكل رسمي، فيما أوضحت وزارة التربية والتعليم أن اعمال التصحيح تتم بشكل فوري وعلى قدما وساق، واليكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024 عبر موقع نتيجة نت:

قم بزيارة موقع نتيجة نت.

قم بالدخول إلى قسم نتيجة الشهادة الاعدادية 2024.

قم باختيار الفصل الدراسي الثاني.

حدد اسم المحافظة المقيم بها “القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الفيوم، الشرقية، الغربية،…”.

قم بادخال اسم الطالب ورقم الجلوس.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك الآن الدرجات في كل المواد وكذلك مجموعك الكلي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

فيما تستعد الوزارة حاليا لتفعيل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 حتى يتم رفع النتائج من خلاله لتكون متاحة أمام الطلاب في أسرع وقت ليطمئن قلبهم، واليكم جدول امتحانات الشهادة الاعدادية في القاهرة: