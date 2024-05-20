“وزارة المالية” تُعلن سلم رواتب المتقاعدين الجديد وزيادة جديدة مع عيد الأضحى المبارك.. المفاجأة الكُبرى

لم يتبق سوى أيام قليلة على صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو التي ينتظره العديد من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية، فضلاً عن أن وزارة المالية قامت مؤخرًا بتحديد سلم الرواتب الجديد التي يشمل الزيادات المقرة بموافقة من مجلس الوزراء العراقي، ولذا سنكشف لكم موعد توزيع الرواتب والجدول المعني بتوزيعه للشهر الجديد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

من المعتاد أن صرف رواتب المتقاعدين يوافق يوم واحد من كل شهر ميلادي، لم يوافق إجازة رسمية في البلاد، إضافة إلى أن صرف هذا الشهر من المتوقع أن يوافق يوم الأحد 2 يونيو 2024، نظرًا لأن يوم 1 إجازة رسمية في العراق، مع العلم أن الوزارة حريصة على توزيع جميع الرواتب والمستحقات المالية الخاصة بالمتقاعدين في المواعيد الرسمية المعنية، بحيث يتحصل عليها الجميع، ويمكنك صرفها من خلال مصرفي الرافدين والرشيد.

جدول رواتب المتقاعدين في العراق

ويمكنك الإطلاع على جدول رواتب المتقاعدين الجديد في دولة العراق، ومعرفته بقيمة الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وفقًا للأتي:-