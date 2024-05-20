طريقة تسجيل منحة 300 دينار تونس 2024 والشروط اللازمة للقبول

تقدم الحكومة التونسية العديد من المنح والتمويلات التي يبحث عنها ملايين المواطنين في مختلف محافظات الدولة، فضلاً عن أن من أهم المبادرات المقدمة تتمثل في منحة الـ 300 دينار تونس، وهي منحة تُساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين، بما توفر لهم حياة كريمة وملائمة، ويمكنك التسجيل في المنحة إلكترونيًا، وفقًا لمجموعة من الإجراءات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

طريقة التسجيل في منحة 300 دينار تونس

هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم التسجيل في منحة 300 دينار تونس لجميع المواطنين الأكثر احتياجًا، وفقًا للأتي:-

أن تقوم بالذهاب إلى موقع وزارة الشؤون الإجتماعية.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “تسجيل الدخول”.

ليتم بعدها اختيار منحة الـ 300 دينار.

مع إدخال كلمة المرور واسم المستخدم.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص الراغب في الحصول على المنحة.

وعندها سيُتاح لك رفع جميع المستندات التي يتم طلبها.

ليتم الضغط في النهاية على أيقونة “تأكيد”.

شرط القبول في منحة 300 دينار تونس

وعن شروط القبول في منحة تونس 300 دينار، فهي كالتالي:-