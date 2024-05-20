بالتوفيق بإذن الله… نتائج التاسع سوريا 2024 عبر موقع وزارة التربية السورية

باتت الأيام قليلة جدا تفصلنا عن الإعلان عن نتائج امتحانات التاسع في سوريا أعلنت الوزارة أن الإعلان عن النتائج سيتم بعد الانتهاء مباشرة من عمليات التصحيح والمراجعة وأشارت إلى أن ذلك سيحدث خلال الشهر القادم يأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتيسير الحصول على الخدمات الطلابية للطلاب وأولياء الأمور فيما يلي خطوات الاستعلام عن النتائج في جميع المحافظات على مستوى البلاد سنقدمها لكم في السطور التالية.

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 في سوريا

الجهات المسؤولة عن العملية التعليمية في سوريا قدمت مجموعة من الخدمات الإلكترونية لفائدة الطلاب في البلاد وتركز بشكل خاص على مراحل النقل والتعليم قبل الجامعي يمكن للطلاب الحصول على نتائج امتحان التاسع بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات التالية:

للبدء يجب فتح متصفح آمن ومن ثم التوجه إلى البوابة الرسمية لوزارة التربية.

بعد ذلك يجب الانتقال مباشرة إلى القسم المخصص لنتائج الامتحانات.

ثم يتعين اختيار الخدمة المطلوبة، مثل نتائج الصف التاسع أو شهادة التعليم الأساسي.

بعد ذلك يجب اختيار المحافظة التي أدى فيها الطالب الامتحان.

ثم يتعين إدخال بيانات الطالب الكاملة مثل الاسم ورقم الاكتتاب.

وأخيرا يتعين النقر على زر عرض النتيجة للوصول إلى جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

نتائج التاسع سوريا 2024

فرض توفير الخدمات الطلابية عبر الإنترنت بطريقة إلكترونية أتاح للطلاب وأولياء الأمور فرصة الوصول إلى نتائج الامتحانات بسهولة أكبر من خلال تبني الوزارة لهذه النهج الحديث يمكن الآن للمستخدمين الوصول إلى نتائج امتحاناتهم بسهولة من خلال البوابة الرسمية لوزارة التربية يمكن الوصول إلى هذه النتائج باتباع سلسلة بسيطة من الخطوات، ويتيح هذا النهج للطلاب الحصول على نتائجهم بكل يسر وسهولة.