لم صحابك وشجع الأهلي” تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يبحث عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا 2024، التي من المقرر أن تقام مساء يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 على استاد القاهرة الدولي، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن القنوات التي أعلنت نقل مباراة الأهلي والترجي كونها من أهم المباريات التي سوف يخوضها المارد الأحمر خلال الأيام المقبلة، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور القادمة .

مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يسعى المارد الأحمر على تقديم مباراة قوية تسعد جماهيره التي استاءت من الأداء المتراجع الذي ظهر به الفريق خلال مباراة الذهاب، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ، ويسعى الفريق أن يستغل عامل الأرض والجمهور كي يحقق نتيجة إيجابية تقربه من خطف لقب البطولة.

أما عن أداء الفريق في الدوري المصري فكانت المباراة الأخيرة للأهلي عندما حقق الفوز بهدفين مقابل هدف لبلدية المحلة يوم السبت 11 مايو الماضي، كان الهدف الأول لعمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 79 أما الهدف الثاني فكان للاعب أنطوني موديست في الدقيقة الثامنة بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن تنطلق صافرة الحكم لمباراة الأهلي والترجي مساء يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والقاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات .

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

سوف تذاع مباراة الأهلي والترجي على قناة بي إن سبورت 6 التابع لشبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، والتي تعد الناقل الحصري لجميع البطولات الإفريقية في القارة السمر اء ويمكنكم استقبال التردد الجديد للقناة من خلال إدخال التردد التالي: