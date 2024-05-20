“احجز في دقيقة!!”.. طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 عبر موقع وزارة الداخلية العراقية moi.gov.iq والشروط المطلوبة

طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024، سوف نشرح لكم طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 عبر موقع وزارة الداخلية العراقية بشكل الكتروني، حيث يمكنك الآن حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 والتي تمكن الفرد من الحصول على الخدمة الحكومية التي يرغب بها بسهولة من خلال اتباع خطوات بسيطة جدا، واليكم رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالخطوات.

طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

يمكنك اتباع حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 التي سنوضحها لكم والتي تم اطلاقها في اطار التيسير والتسهيل على المواطنين، وذلك للقضاء على الطوابير الطويلة المملة وأيضا للتسهيل على المواطنين في إتمام هذه الخدمة بديلًا عن الذهاب إلى للشئون الاجتماعية، واليكم خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق، فقط اتبع تلك الخطوات:

يتم زيارة موقع وزارة الداخلية العراقية الإلكتروني.

قم بعمل تسجيل دخول إلى الموقع.

اختر الخدمات الالكترونية.

من القائمة المنسدلة امامك اختر حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة والخاصة بك.

قم بارفاق كافة الاوراق والمستندات الثبوتية التي سوف تطلب منك.

تأكد من دقة البيانات المدخلة وصحتها.

قم بفتح قائمة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

سيتم تحديد الموعد المراد استلام البطاقة الوطنية الموحدة فيه من خلال المقر الحكومي.

عليك طباعة الإيصال الذي يتم من خلاله استلام البطاقة، مع مراعاة الإلتزام بالموعد المحدد.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

فيما قامت الحكومة العراقية بالاعلان عن شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 فور اطلاق تلك الخدمة، حيث أنه لابد أن تتوافر في المتقدم تلك الشروط، وهي: