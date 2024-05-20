لكل متابعي الدوري السعودي.. موعد مباراة النصر والاتحاد الجولة 34 في دوري روشن ورابط حجز تاكر المباراة

يعتبر موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي محل البحث من العديد من متابعي دوري روشن، وستقام المباراة في ملعب الأول بارك في الرياض ضمن الجولة 34 من دوري روشن السعودي 2024، وسنستعرض كافة المعلومات حول موعد المباراة وكيفية حجز التذاكر الإلكترونية.

موعد مباراة النصر والاتحاد

سوف تقام المباراة بين فريقي النصر والاتحاد في ملعب بارك الرياض، يوم الاثنين 27 مايو 2024، في تمام الساعة 09:00 مساء، حيث يدخل النصر المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 78 نقطة في دوري روشن، بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 51 نقطة.

رابط حجز تذاكر مباراة نادي النصر والاتحاد

يتم شراء تذاكر مباراة نادي النصر والاتحاد عبر الإنترنت عن طريق منصة تذاكر وي بوك، ولحجز التذاكر يجب اتباع الخطوات التالية.

ابدأ بالتسجيل في منصة وي بوك.

ثم انقر فوق أيقونة “الفعاليات”، ومن ثم انقر فوق أيقونة مباراة نادي النصر والاتحاد.

بعد ذلك, اطلع على شروط وأحكام المسابقة ومن ثم انقر على زر “احجز التذاكر”.

ثم يتم توجيهك إلى موقع أول بارك، حيث عليك بعد ذلك النقر على زر “اشتر التذاكر”.

قم بكتابة رقم جوالك وبعد ذلك أدخل الرمز البصري.

اختر تصنيف الجلوس واختر عدد التذاكر المطلوبة على الخريطة الاسترشادية للملعب.

أخيرا، دفع ثمن التذاكر باستخدام وسائل الدفع المتاحة على الموقع، ثم قم بطباعة التذاكر على الهاتف المحمول لاستخدامها للدخول إلى المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في دوري روشن

يمكن مشاهد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن على قنوات ال SSC الرياضية، فهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي، ويمكن تثبيت القناة من خلال البينات التالية:

تردد قناة SSC على النايل سات:

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي هو: نايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة البث : HD.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SCC على العرب سات: