مبقاش فيه فواتير كهرباء تاني.. الأوراق المطلوبة لتركيب عداد الكهرباء الكودى بعد إلغاء “الممارسة”.. أعرف خطوات التقديم والإجراءات

الأوراق المطلوبة لتركيب عداد الكهرباء الكودى، أيام قليلة بيت التفصيل المواطنين في مصر عن إلغاء الممارسة وإلغاء العدادات الخاصة بالكهرباء العاديه واستبدالها بتركيب عداد كودي يقوم بتحديد الاستهلاك بشكل دقيق وذلك لتجنب دفع المواطنين لفواتير الكهرباء حيث يحتاج تركيب عداد الكهرباء الكودي الى تقديم بعض الأوراق، اليسا نتعرف معنا اليوم على الاوراق المطلوبه لتركيب العداد الكودى واهم الخطوات لذلك بعد إلغاء الممارسة في السطور القادمة فتابعونا.

الأوراق المطلوبة لتركيب عداد الكهرباء الكودى بعد إلغاء الممارسة

قررت الشركة القابضة للكهرباء إلغاء نظام المحاسبة عن طريق الممارسة وذلك لمنع حالات سرقة التيار الكهربائي وذلك لتحديد ايضا فاتوره الكهرباء بشكل دقيق ويكون ذلك من خلال تقديم الأوراق التالية:

التقدم بطلب إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونية .

صوره من العقار التي ترغب في تقديم عداد كودي له على أن تكون الصورة من الخارج موضحة العقار بشكل جيد.

صوره من بطاقه الرقم القومي أو جواز السفر.

صور من احدث إيصال بالنظام الممارسة.

صوره من عقد الملكية الوحدة التي ترغب في تقديم عداد كودي لها.

إيصال بسداد رسوم المعينة والتي تتراوح ما بين 150 إلى 200 جنيه.

خطوات التقديم على عداد كهرباء كودى

حتى يحصل المواطن على عداد الكهرباء الكودي فإنه يحتاج الى التقديم على عداد الكهرباء وذلك عبر الخطوات التالية: